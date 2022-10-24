兩部台慶劇緊接播出 陳山聰被指有力爭視帝

■陳山聰與劉穎鏇在《超能使者》有好多突破。

陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇等昨日出席TVB台慶劇《超能使者》宣傳活動，首次演喜劇的詩詠表示有不少突破，問到會否像劉穎鏇一樣以泳衣示人？她指騷身材的重任交給劉穎鏇，自己就試了從未試過的戲，其中一場與展鵬在古裝街拍攝好特別。展鵬在台上表示想追多個，事後卻表示講笑，稱一切隨緣。另外，陳山聰和劉穎鏇在劇中都有不少突破，山聰要講有口音的對白，又要由頭打到尾，講到《超》緊接《美麗戰場》播映，問他接連兩部台慶劇播出對視帝可有信心？他笑說：「現在還未有入圍名單，可能我五強不入，但很開心今次連續演兩套不同風格的台慶劇。」劉穎鏇則指角色與她性格完全相反，觀眾會見到她狂野瘋癲的一面，又有穿泳衣騷身材的場面，拍攝時都覺得尷尬。