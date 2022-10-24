古天樂謝票兼獲同事慶生

由古天樂監製及領銜主演的《明日戰記》，累積票房衝破7,500萬，古仔繼續帶領團隊馬不停蹄謝票。本月21日是古仔的生日，團隊前日為壽星仔製造驚喜，在戲院為他舉行神秘生日派對。



古仔當日走入戲院時發覺坐滿旗下公司的同事及藝人，而同月26日生辰的姜皓文亦是主角之一，二人獲送上頭盔蛋糕及裝甲車蛋糕。



此外，與《明日戰記》票房叮噹馬頭的《飯戲攻心》已衝破6,800萬，日前的謝票場中，張繼聰笑言若票房破7,000萬有準備，「我有比Stephy更勁的泳衣照，比她所拍的更遠。」一旁的子華即時回應：「我都有同類照片，記得有次去泰國旅行，影到好似香港影過去泰國一樣。」全場大笑。