《姊妹們》法籍球員Alex 公開爆笑冧女情史 Mixson講舊愛談善言暗藏心酸

■Mixson姓黃，全因父親為方便工作而自己改，「因佢當時老闆姓王，於是揀咗個同音字。」

■Mixson同談善言拍拖3年，對方開朗又男仔頭性格最吸引。

■同岑珈其是老友的Mixson，在劇集《IT狗》演對方孿生哥哥「Joesep」 。

■Mixson跟阿談上彭秀慧的戲劇班，由同學仔變情侶。

■在《姊》節目中，Mixson第一個約會對象是李昭南（Mishy）。

■Mixson做過不少MV男主角，包括鄭欣宜的《先哭為敬》。

■大過Alex一歲的哥哥杜國榆同樣是足球員，現效力深水埗。

■Alex笑指未敢同父母講自己上速配節目，最搞笑他也不敢睇，「自己講廣東話好差。」

■Alex由四、五歲開始愛上踢足球，他希望30歲前可以踢出成績。

■Alex在節目中，第一次約會對象是馬曉晴（Maisy）。

■在大學讀經濟的Alex，美國返港後踢過傑志足球隊，現加盟港會。

■身高195CM的Alex，有樣有高度，但他竟然話：「OK，唔係醜樣囉！」

ViuTV真人騷《姊妹們的國際市場》，搵來5位外籍型男同女藝人如何洛瑤及李昭南等玩配對，論外形，同樣擁有法國血統的演員黃寶漳（Mixson）及足球員杜國樑（Alex）最吸引。法國人出名浪漫，兩位靚仔大方跟《頭條日報》講情史，Mixson更首談舊愛談善言，而他們都遺傳了法國人的浪漫特質，更齊齊公開冧女絕招，甜得嚟非常好笑。採訪：杜杜 攝影：孔子雖然Mixson爺爺是法國人、嫲嫲是越南華僑，但他兩種語言都唔識，更即場示範唯一識講的法文，就是︰「我唔識講法文。」不過法國人的浪漫，他總算遺傳到少少，「試過對方生日，話去山頂食飯再睇博物館，但係我畀咗個驚喜佢，我哋先去金鐘諗住搭纜車，但其實我係帶佢坐直升機，佢都好驚喜，一齊喺香港飛好開心，我好鍾意同對方一齊去體驗啲唔同嘅嘢。」Mixson揀女友要識講廣東話在港土生土長的Mixson，覺得自己是100%香港人，他承認混血靚仔外形，對識女仔確有幫助，不過長遠都是講溝通，所以唯一跟西班牙女生拍過三、四個月拖，正式的三段情對象全部都講廣東話，因溝通最重要，「我講英文都得，但係打咗折，表達一啲嘢唔可以好到肉。」34歲的Mixson，每段情都能維持兩、三年，就算分手後仍可做朋友。談善言是他的第三任女友，兩人分手5年，不久前合作拍電影《過時．過節》，他形容這次合作的經驗超正，「同佢合作交流都會好啲，同埋有少少似我哋嘅故事。」兩人因上彭秀慧的戲劇班而認識，慢慢由同學仔變拖友，他覺得跟阿談的三觀很相似，就連對婚姻的想法都一樣，「佢都係no結婚no生仔，同我諗法一樣都係想領養。」而他最欣賞阿談夠善良，可惜最終都要和平分手，「我會咁樣形容，我哋有八成夾，但有兩、三成令大家未必適合做情人，做朋友可以更好。」Alex公開收兵歡迎DM唔使驚爸爸是法國人、媽媽是台灣人的Alex，雖然在港出生及長大，但他一直在法國學校讀書，華人朋友不多，所以廣東話真係好麻麻，睇節目時唔睇字幕真係唔知佢講乜。Alex講國語好過廣東話，訪問期間，佢好努力用廣東話講情史，包括拍過兩次拖，女友都是外籍女仔，「我鍾意多啲外國女仔，如果香港女仔識講英文我都有興趣，因為講嘢真係好重要，如果冇溝通真係好難。」不過，高大靚仔的他在港竟然冇乜女仔埋身，「美國讀大學時多啲，外國女仔會有多啲信心，佢哋唔會驚個男仔話唔鍾意。」他大呻連在IG中DM他的，都得男仔冇女仔，更搞笑公開收兵，「覺得我靚仔，喺IG度DM我，唔使驚。」23歲的Alex只有兩段情，同樣因分隔兩地而分開。17歲跟法籍女同學拍拖，1年後他去美國讀大學，女方亦返回法國，再到新加坡及美國升學，戀情只維持4年；而第二任女友則是美籍大學同學，因疫情他被迫返港，兩人拍拖不足1年分手。而Alex同樣識得用法式浪漫冧女，對住初戀女友除了分別飛去法國、新加坡及美國給予驚喜，又會花心思送小禮物，「有啲歌我哋都好鍾意，我將十五首歌放入CD度送畀佢。」他對第二任女友的冧招更搞笑，「唔叻但有煮嘢食，三文魚、飯，呢啲嘢女仔會鍾意，我仲有整芝士蛋糕，煮咗五、六個鐘都幾辛苦，希望個女仔見到呢啲嘢會開心，送禮物要有啲意思，美國個女朋友廿幾歲都唔知右邊定左邊，分唔到，我送咗個地圖同埋指南針畀佢，佢都好鍾意。」送指南針畀女友分左右，mean得嚟相當好笑，睇唔出Alex咁幽默，加分喎。