■Aska為《十八年後的終極告白2.0》創作主題曲《色彩背面》。

■去年Aska首度拍劇，在《青春本我》演學生。

■Aska首次幫別人寫歌，就是炎明熹唱的《春青本我》插曲《複雜》。

■Aska在《美麗戰場》飾演陳瀅的初戀男友「家明」。

■Aska第一首作品唔使跟節目及劇集，所以好想將追夢經歷記錄下來。

■Aska隨時會創作，一有靈感便收錄在電話內，已儲了400多段。

出身自《聲夢1》的張馳豪（Aska）在劇集《美麗戰場》中飾演陳瀅的初戀男友「家明」，令觀眾留下深刻印象。有劇拍之餘，第一首個人作品亦快將推出，話晒首次創作可以不受節目限制，Aska大膽嘗試新風格，更以親身經歷做主題，仲老實話今次唔試唔知仲有冇下次機會。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥Aska推出過好多自家作品，坦承全部跟劇集和節目有關，不過今次感覺大不同，「唔使跟劇情、唔使跟角色、唔使跟情緒，純粹係自己諗到咩就試吓，可能係唯一一次機會咁樣玩法。」於是他即試在香港比較冷門的曲風，「有少少EDM（Electronic Dance Music）嘅元素，唔係傳統嘅廣東歌嚟，都有少少驚同擔心，唔知大家會唔會接受。」開始搵到演員的樂趣由林若寧填詞的新歌雖然未有歌名，但Aska已想好以追夢做主題，他笑言追夢勵志歌有點「娘」，但始終是親身經歷，好想第一首作品以此做主題，「當時報讀音樂製作嘅課程，有幾千個學生報名，但只收十幾個，係一個拔尖嘅課程，我入唔到就轉咗去讀第二啲嘢，嗰時唔算放棄，只係將音樂擺喺旁邊成為興趣，估唔到今次返嚟就咁好彩，參加呢個比賽，可以做自己真係鍾意嘅嘢，好感恩。」講到劇集《美麗戰場》，愛音樂的Aska直言開始搵到演員的樂趣，「入到戲嗰個感覺好開心，開始領略到演員嘅快樂係由邊度出嚟，都想有多啲機會嘗試唔同嘅角色，睇吓自己可以發揮到幾多。」他更希望如拍《美》劇一樣，有份演及唱埋插曲《沒法等你》，「幫個角色嘅心聲寫首歌，幾鍾意做呢樣嘢，希望以後有多啲機會。」他又透露好享受幫其他歌手寫歌，仲公開搵生意，「寫《複雜》畀Gigi（炎明熹），我諗自己唱一定唔會有呢個感覺，係好開心嘅，如果大家想我幫你寫都可以，隨時聯絡我哋啦！」