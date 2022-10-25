保錡將粉絲支持化作動力

ERROR成員吳保錡、余德丞及網紅許賢等昨日出席Now TV世界盃發佈會，余德丞指出首次為Now TV擔任評述員好難得，最少會主持20場賽事，對他來說好大挑戰。



另外，保錡新歌《羅曼蒂克衰亡史》MV接近一百萬點擊反應很好，他覺得好不好成績是見仁見智，希望這首歌有更多人聽、更多人喜歡廣東歌。對於粉絲的應援行動，他表示好感動，令他更有動力做更多好作品。至於他為Viu TV拍新劇，劇中他演古惑仔，笑言做不到「化骨龍」也做到「化骨蟲」，今次他與宣萱合作感到壓力是好事，相信用享受心態會事半功倍。