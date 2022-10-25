馮允謙努力儲錢 望明年與女友拉埋天窗

■徐㴓喬生日願望是父母快來香港會面。

馮允謙（Jay）、徐㴓喬（Asha）等前晚為一個音樂會演出，Jay表示女友早前來港，因陪她周圍尋找美食而肥了約8磅，所以要開始努力減肥，又說今次送女友離開都有眼濕濕，但大家應該很快再見面，問到長期分隔兩地，如何維繫感情？他笑指信任很重要，女友知他很少出街，愛留在家做音樂，並謂要努力儲錢結婚，希望明年能和女友拉埋天窗，但相信婚後仍要分隔兩地。Jay笑言是跟爸爸學習，指現時爸爸在香港，媽媽在加拿大，但媽媽下月就會來港探他。另外，徐㴓喬（Asha）明日31歲生日，獲大會送上薯餅蛋糕提早慶生，講到生日願望，她希望在菲律賓居住的父母快點來港見面，「其實我3星期前都有到菲律賓見他們，但他們都好耐無來香港。」