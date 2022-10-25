《分手的決心》湯唯三度封韓國影后

■人氣男星孫錫久攞最佳男新人獎。

■《獵戰》的鄭雨盛與李政宰分別封影帝及最佳新導演。

《第42屆韓國影評獎》昨日公佈得獎名單，湯唯及朴海日主演、朴贊郁執導的《分手的決心》贏得六獎成為大贏家，包括最佳電影、導演、女主角、劇本、攝影及音樂獎。湯唯是繼《釜日電影獎》與《春史電影頒獎禮》後，一個月內第三度在韓國封影后。影帝就由鄭雨盛憑《獵戰》奪得，李政宰亦憑《獵戰》摘下最佳新人導演，田慧振亦憑此片獲頒女配角，男配角則是《影子造王者》趙宇鎮奪得。最佳新人男、女演員分別由《犯罪都市：極拳執法》孫錫久及《孩子轉運站》IU捧走，老牌男星安聖基獲得「電影人功勞獎」，頒獎禮將於下月23日舉行。