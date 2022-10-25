林俊賢否認前妻家暴指控 林鈺洧封嘴 拒回應爸媽罵戰

■Naomi（左一）開腔撐林俊賢（右二）。

■林俊賢希望外界不要給女兒林鈺洧壓力。

■林鈺洧（右）獲表姑姐Naomi介紹入行做模特兒。

■Naomi發文指控有人講大話，矛頭直指林鈺洧生母。

■林俊賢（右）與黎明當年亦曾合作。

■林鈺洧童年時，與母親Jasmine生活。

今屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）當選以來是非不絕，近日有指林鈺洧的八十年代當紅小生爸爸林俊賢，被她的生母Jasmine在訪問中力數罪狀，Jasmine爆前夫林俊賢答應共同撫養當年僅8歲的林鈺洧但其後又失蹤，更默認遭家暴。林俊賢昨在微博聲稱自己當年其實財困，並辯稱被指家暴只是「還手」而已。至於林鈺洧對於「爸爸媽媽」爆罵戰就一概表示不清楚事件。應屆港姐林鈺洧（Denice）的媽媽Jasmine日前在訪問中大數前夫林俊賢多宗罪，指當年離婚後，兩母女生活艱苦，她提出共同撫養女兒，前夫林俊賢原本答應，最後他卻失蹤，言談間又默認當年被家暴才離婚的傳聞。事後，林俊賢開腔否認當年失蹤不理女兒，又指已事過境遷，現時只想睇到林鈺洧快樂成長；他坦言自己並非100%稱職的父親，但他會保護、爭取在林鈺洧15歲之後見面的機會，他又希望外界不要給女兒壓力，讓女兒可安靜地生活。Naomi貼文撐大表哥林俊賢隨後林俊賢在微博發出聲明回應：「首先謝謝這篇文章給我23號的生日禮物。文中幾點有少許回應，1/家暴這詞是用錯，是（還手），2/甚麼答應之後不了了之，是當時已經財務狀況非常糟糕。回應完畢。最後感謝大家的生日祝福。希望我的朋友健康快樂。」林俊賢的回應似暗示當年是Jasmine先對他動手。對於父母的恩怨，林鈺洧封嘴，表示不清楚件事，所以不回應。而她當年經由表姑姐Naomi（鎵瀠）引薦入行，Naomi未知是否看到Jasmine公開指控大表哥林俊賢，在社交網為大表哥送上生日祝福後，她再發文：「說謊的人要吞一千根針。凡走過必留下痕跡……多行不義必自斃∼賊喊捉賊！！！刷新三觀」，疑似暗串Jasmine講大話。Naomi又在社交網的相關報道下留言：「除咗天知，地知，表哥知，莫女士（林鈺洧媽媽）心知肚明，我全家都知咩事，面對不實指控，我哋係唔會再容忍，自編自導自演！」