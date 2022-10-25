橋本環奈傳撻着中川大志 多次被拍到出入男友家

■中川大志是愛狗人士，橋本經常為男友放狗。

日本23歲有「千年一遇美女」之稱的橋本環奈，出道以來首度被拍到進出男士家傳出戀情。據日媒報道，最近獲邀任《紅白歌唱大賽》主持的橋本環奈，被拍到低調帶愛犬進出24歲當紅男星中川大志的家。他們曾多次合作，6月時，二人再合作電影《黑夜遊行》後更投契，同樣愛狗，也是愛酒人士，因此撻着，橋本環奈無論多忙，都抽時間到男方家中約會放狗。橋本環奈在2020年，豪花3億日圓（約1,600萬港元）買下豪宅獨自生活。雜誌拍到10月中某日晚上7時左右，橋本環奈進入中川大志所住的大樓，30分鐘後抱着愛犬離開，搭的士回家。數日後，她早上10點左右又從中川大志所住的大樓走出，並由公司派來的車子接走。看來雙方公司都知道二人的戀情，不過都沒有回應。