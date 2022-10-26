88歲金馬影帝楊群癌逝

資深影星楊群於10月24日凌晨2時10分，在美國洛杉磯因癌逝世，享年88歲。楊群在經典電視劇《千王之王》中飾演「北千手」，有「影壇長青樹」之稱，報道指他與病魔纏鬥已有一年半，先是因脊椎有問題開刀，但傷到了腿部神經，影響了站立和走路，近幾個月又發現膀胱癌，之後癌細胞並擴散至肺部，最終在太太俞鳳至及仔女陪伴下離世。



楊群1949年在香港出道，1963年憑《秦香蓮》中「陳世美」一角為人認識，更四度入圍金馬獎最佳男主角，1969年憑藉電影《揚子江風雲》獲第七屆金馬獎最佳男主角，1973年以電影《忍》再度奪下金馬影帝。1990年代末期他逐漸淡出影視圈，與家人定居在洛杉磯喜瑞都市低調生活。姜大衛昨日出席活動時，坦言楊群與媽媽是同輩，記得小時候對方曾到家中食飯，不過後來移居美國便甚少見面，亦是透過新聞才得知對方病逝。