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陳展鵬新劇咀嘴目及腿有艷福

2022-10-26 列印
■展鵬同蔡潔有咀戲，但原來拍攝過程頗尷尬。
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陳展鵬、蔡潔、洪永城、戴祖儀等前晚出席劇集《香港人在北京》煞科宴，現埸播出預告片，展鵬和蔡潔有咀戲、又被吳若希的長腿挑逗，他透露劇中與蔡潔的感情是過去式，拍咀戲時鼻敏感流鼻水，頗尷尬。

蔡潔呻同展鵬拍咀戲尷尬又緊張，因自己穿高叉大露背晚裝，展鵬就要孭她，拍出來要不走光，好考技術，但讚展鵬臂力好，展鵬就笑言抱女兒已練習多年。至於有傳蔡潔獲緋聞男友何浩文北上探班，她笑指對方是探望吳業坤，大家是朋友、有一齊玩，還說傳緋聞亦是工作一部份，強調沒發展機會。■陳展鵬、蔡潔、洪永城、戴祖儀等齊現身煞科宴。
■陳展鵬、蔡潔、洪永城、戴祖儀等齊現身煞科宴。
■吳若希騷長腿挑逗展鵬。
■吳若希騷長腿挑逗展鵬。
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