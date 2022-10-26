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Edan呻兩日只瞓5小時

2022-10-26 列印
■導演袁劍偉（左上）、MIRROR四子（中）、張繼聰（右下）等一眾演員齊開Live。
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ViuTV原創劇《季前賽》導演袁劍偉與一眾演員，前晚在劇集開播前開直播暢談，吸引逾14,000人觀看，MIRROR四子姜濤、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、（Stanley）邱士縉齊上鏡，搞笑互推對方代表發言。姜濤坦言是拍劇以嚟最開心的日子，每日返工就可以打波、吹水又學到嘢，不過笑言劇集播出後唔敢去街場打波。

此外，Edan在社交網分享劇照，自我介紹「二世祖」角色，笑言擁有世上最強武器「DADDY PAY」，而他昨晨7時多再分享出發工作的自拍照，表示兩日來只睡5小時。■Edan呻兩日只瞓咗5小時。
■Edan呻兩日只瞓咗5小時。
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