Edan呻兩日只瞓5小時

■Edan呻兩日只瞓咗5小時。

ViuTV原創劇《季前賽》導演袁劍偉與一眾演員，前晚在劇集開播前開直播暢談，吸引逾14,000人觀看，MIRROR四子姜濤、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、（Stanley）邱士縉齊上鏡，搞笑互推對方代表發言。姜濤坦言是拍劇以嚟最開心的日子，每日返工就可以打波、吹水又學到嘢，不過笑言劇集播出後唔敢去街場打波。此外，Edan在社交網分享劇照，自我介紹「二世祖」角色，笑言擁有世上最強武器「DADDY PAY」，而他昨晨7時多再分享出發工作的自拍照，表示兩日來只睡5小時。