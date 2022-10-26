黎燕珊自爆揸車瞌眼瞓

■古明華自爆唔滿意囡囡第一個男友。

黎燕珊昨日出席活動，剛拍完TVB新劇《本尊就位》的她喜言今年拍了三套劇、很充實，更搬入市區新居方便工作：「以前住元朗太遠，夜晚收工揸車試過三次瞌眼瞓，真的很危險！」又指兒子由英國讀完書回港工作已一年多，自言即使是單親媽媽也不緊要，要保持正能量，現已得到回報。同場的古明華就大爆20多歲的愛女甩過幾次拖，又自言不太滿意女兒首個男友，覺得女兒應該找個起碼好過老竇的，只怕女兒遇人不淑，又笑言即使男仔有多好，作為爸爸都永遠不合心水。