慘被封性女 澄清分享性史劇情需要 林鈺洧唔開心 被插冇資格做港姐

否認豪放■Denice強調作風唔算豪放，27歲只有3個男友唔算多。

夠食夠住■Denice未打算搬大屋，現租住兩房單位，同1貓1狗同居。

父女上場■Denice想同老竇合作拍戲。

唔會後悔■當日亮相ViuTV星座節目談性只係為咗工作，Denice唔會後悔。

可愛O靚模■童年Denice經已好識得擺甫士影相。

同AK撞樣■Cecca被指同AK撞樣，她笑言呢啲叫夫妻相。

冇擦錯鞋■Cecca於決賽答問環節，被曾志偉取笑她擦評判鞋。

自然反應■Cecca當選亞軍一刻被指黑面，坦言對賽果失望。

眉清目秀■小時候嘅Cecca眉清目秀。

臂上紋身■Joey的右手手臂有個小紋身。

要做手腳■Joey因為身上有多處紋身，着泳衣出場時要用粉底遮掩。

朝偉個女■Joey 於電影《無間道》中，做梁朝偉同蕭亞軒個女。

孖辮妹妹■孖辮妹Joey好精靈，十分可愛。

今年港姐冠軍林鈺洧（Denice）、亞軍許子萱（Cecca）及季軍梁超怡（Joey），當選前後都勁多新聞，分別被封為「性女港姐」及「紋身港姐」的Denice及Joey，最嬲被質疑當選資格；Cecca亦介意被鬧個樣太有自信，三人揚言會做好自己，亦最想為慈善出力，之後嘗試演戲。採訪：方騫平 攝影：羅安強今年港姐話題性十足，作為80年代靚仔小生林俊賢女兒的Denice，揚言冇嬲過爸爸，仲想以「兄妹檔」合演劇集。本周日，林俊賢62歲生日，她都有發短訊祝賀。她搞笑地說：「好多人話我似爸爸，似佢戴咗個假髮，咁我係佢個女，唔似佢就奇怪啦，o依家唔使驗DNA。」至於Cecca被指是女版AK（江𤒹生），她睇相都話有啲似，想見吓真人，仲唔怕得罪「生粉」（AK fans暱稱），霸氣回應：「唔好話我哋生得似，話我哋夫妻相好啲。」被讚有氣質開心晒參選以來，Denice不斷被翻舊帳，最唔開心指她不符合做香港小姐，好彩都有人讚她有氣質，即刻開心番晒！她更乘機澄清，之前上的ViuTV星座節目《對號入座》，所講內容不盡不實，事前大家夾過稿話有5個男友，實質她只得3個，所以叫大家唔好咁上心：「我係配合番個角色做嘢啫，o依家做港姐梗係要斯文番啦，每個工作、每個演出機會都係一個經驗嚟，從中學到好多嘢，相信時間可以沖淡一切，會令人對自己改觀。」Cecca保持真性情Cecca最開心獲讚口才好；相反都有人唔鍾意她一臉自信，她說：「呢啲流言蜚語對我冇任何影響，我個人就係咁，預咗有幾多人鍾意你，就會有幾多人唔鍾意你。」對於當選亞軍一刻被指黑面，問到是否要學習情緒管理？她坦言有啲失望，但堅持要保持真性情，要做娛樂圈嘅一股清泉，堅持EQ OK。另外，Cecca唔覺得答問題環節失分，就算再答多次亦一樣：「曾生（曾志偉）話我擦評判鞋只係講笑，我唔覺係擦鞋。」Joey打算剷走紋身Joey獲讚笑容甜美最歡喜，但因有紋身被指唔應該當選港姐，她辯解說：「其實喺外國紋身經已成為藝術，我係為紀念已故朋友而紋，同感情冇關，亦有啲係鼓勵自己，而且呢啲嘢只屬外表，唔代表內在，我會用表現嚟證明實力。」不過，Joey坦言打算剷走紋身：「將來拍嘢時間緊逼，唔想麻煩化妝師。」另外，Denice想成為女版周潤發，就算事業有成都過住簡單低調生活；Cecca仰慕同奪亞軍的大師姐張曼玉，可以拍到好多經典作品；Joey就想成為季軍代表余詩曼，皆因對方樣子甜美，又可以駕馭唔同角色。