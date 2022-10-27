■林敏驄霸住《東張西望》主播台，笑言來接收地盤。

■郭柏妍（右）與羅毓儀被讚演得好。

鮑起靜、林敏驄及江美儀等主演的TVB台慶劇《下流上車族》收視報捷，昨宣佈第二集的七天跨平台總收視達26.2點，錄得翡翠台劇集自4月晚市堂食放寬以來的最高單集收視。前晚三人現身《東張西望》大談劇集效應，林敏驄做客席主持指《下》劇收視高開，誇口好快30點。林敏驄、江美儀和鮑姐前晚接受《東張》訪問，林敏驄更客串做主持，與「真主持」朱凱婷齊齊坐上主播台，阿驄笑言：「《下流上車族》收視已經超過《東張西望》，今日來接收你所有地盤。我哋一開波就係23.9，到o依家25.9，接近26點，好快30點。」朱凱婷隨即指林敏驄在30點收視會有些表示，他不諱言會出動兩位靚女：「我老婆江美儀會重現黑絲，阿媽鮑起靜就會穿上泳衣。」被追問自己有何表示？林敏驄就話會幫其他女演員換泳衣。昨日《下》舉行宣傳活動，林敏驄宣佈他鬧鮑姐的第二集取得26.2點收視（約172萬觀眾），談到預告片有喊戲，他笑說：「見到咁靚嘅老婆仲唔喊呀？日日喊。」面對好戲之人，林敏驄自稱一定要演得好，鮑姐是影后，甚至林景程也做得好，作為主角沒理由演得衰，所以出少少力，美儀指他到最後出十足力。之後劇情是否更催淚？林敏驄說最後五集要攬着盒紙巾看，之前劇情已建立一家人感情，之後會令觀眾看得肉緊。劇集大受歡迎令他開拓師奶市場，他說：「師奶一向有，但估不到網民平時乜都鬧，今次冇鬧仲讚，話估唔到我演技咁好。」同場的郭柏妍與羅毓儀劇中扮女僕，郭柏妍更學踩滑板解鎖新技能；近日羅毓儀的圈外男友被指跟林敏驄撞樣，她笑說不覺得特別似。