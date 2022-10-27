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欣宜自爆想同Anson Lo台上決鬥

2022-10-27 列印
■欣宜與Anson Lo之前的合作令人印象深刻。
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《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 X 盧瀚霆》將於11月13日假亞洲國際博覽館Arena舉行，鄭欣宜與盧瀚霆（Anson Lo）早前聯同製作單位，包括903 DJ阿禮及阿強等開會討論音樂會構思，兩人希望透過這次音樂會，作出更多以往未接觸過的大膽嘗試，希望令觀眾耳目一新。欣宜表示：「神喎！我哋做咩都得！」其間，Anson Lo不時手舞足蹈拋出新噱頭並直言：「咁係好難！」欣宜都認同，至於Anson Lo的新構思是甚麼，則暫時賣關子。

欣宜也表示最想兩人上演各種決鬥，將表演難度升級。Anson Lo被問及最希望唱對方哪首作品時竟說：「我想做《豐乳肥臀》嘅牛仔！」逗得欣宜狂笑。■欣宜與Anson Lo在開會時，都拋出不同新噱頭。
■欣宜與Anson Lo在開會時，都拋出不同新噱頭。
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