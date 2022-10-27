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大讚年輕演員拍戲有火 毛舜筠指香港電影有希望

2022-10-27 列印
■左起：談善言、謝君豪及毛舜筠出席「香港亞洲電影節」開幕禮。
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《第19屆香港亞洲電影節》前晚舉行開幕典禮，《過時．過節》和《窄路微塵》被選為開幕電影，兩片的演員毛舜筠、謝君豪、談善言及袁澧林等出席。

毛舜筠和謝君豪大讚呂爵安（Edan）、袁澧林和談善言等年輕演員演戲很有火，毛姐笑指香港電影有救，又說Edan將歸隊宣傳，她最近忙宣傳，未有時間看姜濤和Edan的新劇《季前賽》。對於鄭裕玲不續約TVB，毛姐認為人生離離合合，轉換新環境是好事，期待對方拍戲，會嘗試游說她，並指她很錫MIRROR，看大家有否合作機會。

袁澧林獲大會為她慶生，談到和Edan傳緋聞，袁澧林強調大家是好朋友，問Edan可有與她慶生？她表示有收到對方朋友式的生日祝福訊息。■袁澧林否認與Edan拍拖。
■袁澧林否認與Edan拍拖。
■Edan稍後會為電影宣傳。
■Edan稍後會為電影宣傳。
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