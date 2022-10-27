黃心美希望心穎生活回正軌

黃心美前晚到中環擔任活動司儀，她稱久未為公開做司儀而緊張。提到許志安復出，妹妹黃心穎是否有重回幕前的計劃？心美說：「並沒傾這話題，我們間中聯絡，知她現時生活隨心所欲。」講到心穎與泥鯭的戀情，心美認為是他們的事，不應代答。問及有否提點妹妹，心美表示：「尊重她的選擇，我會陪伴和祝福她。事件已發生幾年，對當事人和牽涉到的人都不容易，希望時間沖淡一切，祝福許生和涉事所有人生活重回正軌。」