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黃心美希望心穎生活回正軌

2022-10-27 列印
■黃心美沒與心穎談及許志安復出。
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黃心美前晚到中環擔任活動司儀，她稱久未為公開做司儀而緊張。提到許志安復出，妹妹黃心穎是否有重回幕前的計劃？心美說：「並沒傾這話題，我們間中聯絡，知她現時生活隨心所欲。」講到心穎與泥鯭的戀情，心美認為是他們的事，不應代答。問及有否提點妹妹，心美表示：「尊重她的選擇，我會陪伴和祝福她。事件已發生幾年，對當事人和牽涉到的人都不容易，希望時間沖淡一切，祝福許生和涉事所有人生活重回正軌。」
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