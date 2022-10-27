陳慧琳手製茶粿冇難度

賽前在歐霸C組排第三位的羅馬，雖然無緣成為小組冠軍，但仍有機會後上以次名晉級附加賽，今晚作客已篤定出局的赫爾辛基務必全取三分。該隊中堅史摩寧近期入球數字較前鋒還多，今仗勢代替受傷的射手戴巴拿肩負起入球...

2022-10-27