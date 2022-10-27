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陳慧琳手製茶粿冇難度

2022-10-27 列印
■陳慧琳學做茶粿，支持良心消費社企。
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擔任2022年度「十一良心消費大使」的陳慧琳，早前為11月舉行的「良心消費月」拍攝宣傳短片。已經連續10年擔任「十一良心消費大使」的陳慧琳對多項社企工作坊活動感興趣，更親自跟糕點師傅學習製作本地名物茶粿，認為沒有想像中困難，就如支持良心消費一樣容易。大家可透過茶粿工作坊，了解茶粿背後的文化起源，認識傳統客家文化習俗及非物質文化遺產。
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