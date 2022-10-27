助古仔開工作坊同後輩做練習 張繼聰激讚Edan冒死爆姜濤好勝事件

■阿聰最鍾意跟同樣好勝的姜濤鬥波，輸咗要做掌上壓。

■阿聰讚姜濤年紀輕輕好叻仔，面對各方面都處理得好好。

■阿聰跟《季前賽》台前幕後都合作得好開心，他形容這次是拍電影外的課外活動。

■首次入圍金馬影后的袁澧林，在IG公開答謝阿聰老師。

■阿聰跟古天樂合作電影認識，但最初對方邀加盟旗下他竟拒絕。

■當日蘇永康和許志安主動鼓勵，令阿聰好感動。

■阿聰讚黃日華好有大俠風範，好照顧新人。

五年冇拍劇，近年主力拍電影的張繼聰，為了熱愛的籃球，及跟導演袁劍偉、MIRROR、ERROR等合作，決定接拍ViuTV劇《季前賽》，最重要跟新一代演員合作，可以了解年輕人想法令自己唔會out。講到同姜濤、Ian及Edan等合作，阿聰讚不絕口，仲大爆拍攝期間跟他們的絕密笑料。另又提到當年身處谷底時，得到前輩鼓勵，所以今日有能力都想幫新一代，故早前便替古天樂開班教導後輩，望年輕演藝人唔使行咁多冤枉路。 採訪：杜杜 攝影：譚志光服裝：PETROLHEAD阿聰自認是籃球癡，中三已沉迷，每日流連籃球場，就算入行後一樣狂打，「我十年前仲成日打波，啲表演賽，又有打地下聯賽，打到肋骨裂，又咬斷咗半條脷，都瘋狂㗎，要開工都打到周身傷，後尾拍劇先至停咗啫！」近年打籃球變成阿聰跟囝囝張瞻的親子時間，「阿仔以前唔鍾意打籃球，因為高度同埋未夠力射到個籃，o依家佢開始鍾意，係幾親子，有時兩個去打吓籃球射吓波咁都開心。」同姜濤不停互寸幾開心跟MIRROR及ERROR合作，有得掹車邊拍青春偶像劇，亦是阿聰接拍《季前賽》原因，「我鍾意睇佢哋傾偈，成班低B仔講埋啲低B嘢，有時聽見都覺得吹脹，佢哋真係好搞笑，睇到佢哋感情好好。」講到同樣是籃球癡的姜濤，阿聰認為他年紀輕輕，能夠有今日成績及可以面對壓力好叻仔，「佢處理得好好，仲係好謙虛、好努力、認真做自己工作，好畀心機去進修，呢啲態度好好。」阿聰又大爆姜濤跟他一樣好勝心強，「我哋一唔使埋位就不停鬥射波、鬥射三分，不停講嘢寸對方，令對方有心理壓力，佢當然影響唔到我，但係我就影響到佢，不停講嘢騷擾佢都幾開心。」Edan為一個鏡頭不停練阿聰跟Ian就傾音樂，兩人會研究吓寫歌，最令佢估唔到，對方竟有追看他演的劇集，「佢話讀緊大學時都鍾意睇《幕後玩家》，咁斯文鍾意睇呢啲，都煲劇喎！」阿聰跟不少前輩一樣都讚Edan聰明又勤力，「佢做好多嘢都好有sense，搞笑底，絕對啱拍喜劇，好有節奏感，累積吓經驗會更加好，同埋佢做三分神射手，有時要一shot直落拍攻勢再射入，佢好勤力，唔使拍就不停練。」而阿聰早在Stanley做舞蹈員時已認識，「佢有時都會同我研究演技，佢作為演員有心有力，好戥佢開心。」講到平時好癲的193，阿聰就睇到佢另一面，「大家可能見到佢狂妄一面，但係佢都有謙遜嘅一面。」外形有晒喜劇演員條件的肥仔，阿聰都覺得佢好搞笑，「佢個人反差好大，咁嘅身形，但跳舞又超勁、超靈活，仲好有喜劇sense。」入古仔公司都想有貢獻跟阿聰同公司的袁澧林（Angela）早前憑電影《窄路微塵》獲提名金馬影后，第一時間公開答謝他，更透露疫情期間阿聰曾開工作坊跟公司後輩做練習，「最初古仔（古天樂）叫我入公司，我係竄咗去，唔慣入大公司嘛！後尾知佢幫緊好多人，對電影圈係癲嘅，好值得尊重，決定入公司唔係有啲咩好路數，係諗有咩可以貢獻吓，但一入就lockdown，咪幫佢搞個workshop，嗰一年間歇搵白只幫手，又會搵啲電視台演員嚟同佢哋jam吓，我喺佢哋身上都學到嘢。至於Angela個case，最後係佢自己爭氣。」阿聰特別關心新一代的心理狀態，因為低潮時曾受過前輩恩惠，「我純做歌手時，鄰居係黃日華，嗰時我啱啱結婚，有跟華哥去踢波，佢真係郭大俠，我係nobody佢都好上心。我最記得嗰時畀人寫到七個一皮，我呢啲阿茂阿壽喺TVB啲騷企到東南偏北，一個人好戇居，跟住蘇永康（阿公）同許志安走埋嚟同我講，『喂你頂住呀！佢哋又過份嘅寫到咁，冇嘢㗎，過到就得㗎！』我心諗你又知我係邊個，嗰時新入行一、兩年咋！」就算之後阿聰拍劇，都繼續撐佢，「阿公都成日tag我『我有睇，掂呀！』呢啲前輩喺我仲係細路仔時鼓勵我，呢啲好緊要，畀你知道經歷緊嘅嘢會過，我同新嗰輩傾偈都話，『你o依家覺得好大鑊啫！你睇我o依家幾跳脫，我嗰時咪又係咁大鑊，冇嘢㗎，唔死就得㗎嘞』，呢行係需要有啲咁嘅人喺度。」