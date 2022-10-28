《飛虎3》兩男角入圍視帝 林夏薇李施嬅爭亞洲視后

■林夏薇入圍角逐亞洲電視大獎視后。

《第27屆亞洲電視大獎》公佈入圍名單，去年視后林夏薇憑《七公主》與《金宵大廈2》的李施嬅雙雙入圍爭最佳女主角，《飛虎3壯志英雄》的馬德鐘、黃宗澤（Bosco）角逐最佳男主角，蔡潔則入圍最佳女配角。林夏薇獲悉喜訊好開心，「七公主顧語嫣個角色，係入行以來好大挑戰，自己又好鍾意嘅一個角色，所以知道入圍好開心，希望不同地方觀眾都會鍾意呢個劇。」第三度獲提名亞洲電視大獎視后的李施嬅表示：「覺得好有意義，因為應該唔會再有續集，所以覺得係個完美ending。」正忙於拍劇的馬德鐘，開工時接獲喜訊，他表示：「開心一部劇兩個男主角一齊入圍，唔知最後結果會點，但能夠入圍，相信對我同Bosco嚟講，係一個肯定！」