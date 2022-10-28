57歲城城生日潮着卡通Tee減齡

天王郭富城（城城）前日（26日）57歲生日，昨日他在社交網晒出多張與老婆方媛及兩個囡囡的溫馨生日P照片，一家四口超甜蜜，城城更留言：「謝謝大家對我的祝福，也祝願大家身體健康，事事順心，快快樂樂。」



今次生日P以金藍銀三色做主題，好有心思的整了一個氣球backdrop影相。一向識得打扮的城城，穿上淺色西裝褸，內襯卡通Tee，又戴上金絲眼鏡，立即減齡；至於老婆方媛就以短裙學生look加白襪仔，十分青春。