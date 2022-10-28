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Anson Lo客串《季前賽》扮空少

2022-10-28 列印
■Anson Lo驚喜客串《季前賽》，更送醉酒Yoyo返家。
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由姜濤、陳卓賢（Ian）等合演的ViuTV劇集《季前賽》，前晚播出第三集，Anson Lo（盧瀚霆）在劇中驚喜客串，扮演空中少爺角色，型爆登場。

劇情講述飾演「何瑪莉」的葛綽瑤（Yoyo）因暗戀姜濤而借酒澆愁，醉酒躺在橋上，飾演空少的Anson Lo剛巧下機，着上型爆服、拖着行李箱搵好友Yoyo，其後更孭起Yoyo帶她回家，並為女方解鞋帶除鞋，盡顯暖男本色。據知該場戲最終拍了5小時才收工。
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