Anson Lo客串《季前賽》扮空少

由姜濤、陳卓賢（Ian）等合演的ViuTV劇集《季前賽》，前晚播出第三集，Anson Lo（盧瀚霆）在劇中驚喜客串，扮演空中少爺角色，型爆登場。劇情講述飾演「何瑪莉」的葛綽瑤（Yoyo）因暗戀姜濤而借酒澆愁，醉酒躺在橋上，飾演空少的Anson Lo剛巧下機，着上型爆服、拖着行李箱搵好友Yoyo，其後更孭起Yoyo帶她回家，並為女方解鞋帶除鞋，盡顯暖男本色。據知該場戲最終拍了5小時才收工。