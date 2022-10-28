郭奕芯親熱戲獲男友體諒

■凌文龍、岑珈其早前齊出席釜山國際電影節。

郭奕芯前晚出席電影《猛鬼3寶》首映禮，今次演女鬼的她奪去蘇致豪的熒幕初吻，更大爆致豪拍吻戲時好怕醜、不停喪笑。她事前都有向男友Brian備案，說如果覺得不舒服，可以不用一起來，但對方仍同行，更表示如果不開心、希望她不要見怪，令她覺得男友好完美，不用再加分。同場的凌文龍、岑珈其早前齊到韓國出席第27屆釜山國際電影節，文龍更憑《IT狗》獲「最佳新星大獎」，他坦言最開心是能與韓國影帝宋康昊合照；珈其就呻行程太充實，未有時間周圍玩，望日後再有機會一齊旅行。