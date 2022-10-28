志偉尊重Do姐離巢選擇

曾志偉、羅家英及陳百祥等昨日到清水灣出席《仁愛堂慈善高爾夫球賽》，身為TVB總經理的志偉笑言是偷走出來，因要把握機會運動娛樂，為台慶忙了一大輪，現在是入直路。志偉笑言開心參與慈善：「幸好今天是星期四，但都5點半要趕返公司開會！」談到台慶可會請老友撐場？志偉笑言：「到時便知！」



談到《開心無敵獎門人》這一季踏入尾聲，志偉表示：「當初是想在暑假帶給觀眾開心，原定做13集都做了15集，我也要到內地工作。」



提到鄭裕玲（Do姐）離巢，志偉表示有與她傾過，「咁多年了，她想自由身當然尊重，我們會換個形式，會請她回來拍一個特輯。」提到Do姐是台慶御用司儀，問今年可會見到她？志偉說：「希望啦！」