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娜姐山洞遇水浸險被沖走

2022-10-28 列印
■事發時椰殼洞水位高漲，水流頗急。
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周秀娜、譚俊彥前日在馬來西亞著名景點椰殼洞拍新戲《爆裂點》，期間遇暴雨突襲、水位高漲，劇組30餘人被困山洞，幸最終獲救援，無人受傷。

娜姐昨日回覆傳媒時，表示一見到水漲即退到高位躲避，當時未識驚，但幾分鐘後水位已到大腿位置，眾人要落水拉繩過河，一度站不穩差點被急流沖走，「好彩前後大家都互相照應。昨日安全返到酒店，洗澡後一覺瞓到天光，一起身收到好多訊息，自己都嚇一跳。劇組全部人都安全無事，好多謝大家關心！」譚俊彥亦透過社交平台報平安。■娜姐坦言差點被水沖走先識驚。
■娜姐坦言差點被水沖走先識驚。
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