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鍾嘉欣誕孻女　頭髮超濃密

2022-10-28 列印
■嘉欣親吻B女的照片，非常甜蜜。
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鍾嘉欣昨日宣布順利誕下第三胎，並開心分享囡囡的可愛照片，B女完美遺傳一頭濃密黑髮，同嘉欣大女、二仔出世時餅印咁款。嘉欣更以英文介紹這位新家庭成員Anika Linda Leung，原來囡囡的英文中間名字同嘉欣一樣叫Linda，她又表示想全力照顧囡囡，所以未有即時公佈喜訊，望大家見諒。

據知B女早在一個月前已出世，嘉欣透露囡囡出世時有7.8磅，今胎選擇在家中分娩，而她陀B時就揚言會封肚，家有三寶夠晒數。■一家人手拖手，羨煞旁人。
■一家人手拖手，羨煞旁人。
■嘉欣家中再添一寶，更加熱鬧。
■嘉欣家中再添一寶，更加熱鬧。
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