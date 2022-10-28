■一家人手拖手，羨煞旁人。

■嘉欣家中再添一寶，更加熱鬧。

鍾嘉欣昨日宣布順利誕下第三胎，並開心分享囡囡的可愛照片，B女完美遺傳一頭濃密黑髮，同嘉欣大女、二仔出世時餅印咁款。嘉欣更以英文介紹這位新家庭成員Anika Linda Leung，原來囡囡的英文中間名字同嘉欣一樣叫Linda，她又表示想全力照顧囡囡，所以未有即時公佈喜訊，望大家見諒。據知B女早在一個月前已出世，嘉欣透露囡囡出世時有7.8磅，今胎選擇在家中分娩，而她陀B時就揚言會封肚，家有三寶夠晒數。