跟蘇玉華爭辯舞台劇變電影得唔得 林海峰笑言 常開「林家法庭」唔夠彭羚拗

■阿蘇認為戲中男主角，非由阿卵（右二）和阿東（左二）演不可。

■阿蘇為首度演大律師，事前搵埋律師朋友一齊研究劇本。

■Jan嫌跟阿蘇的對手戲不多，認為同最初幻想好大落差。

■Jan笑指同老婆彭羚鬧交，唔使采排都精彩過演戲。

■介紹返「林家法庭」兩位主力成員，Jan的兩個囡囡林泳同林清。

■2014年Jan參與陳文剛執導、與葛民輝合演的舞台劇《笑の大學》，因而愛上舞台演出。

■阿蘇近年多演舞台劇，譬如2019跟葉德嫻合演的《親親麗南》。

林海峰（Jan）和蘇玉華（阿蘇）首度合作拍攝電影《正義迴廊》，亦一樣首次演大律師。戲中兩人在法庭上針鋒相對，戲外同樣為「舞台劇演員演電影」的課題有所爭拗。Jan把口有幾勁唔使多講，但他笑指返到屋企在「林家法庭」，面對太太彭羚及兩個囡囡，就未必有贏面。採訪：杜杜 攝影：羅安強髮型：RAy Mork@AdmiX Hair Styling（阿蘇）化妝：winki@vinciwinkidotcom（阿蘇）、Gricha Chan（Jan）服裝：Tibi@Harvey Nichols HK（阿蘇）林海峰近年客串電影居多，真正演出已是2015年《哪一天我們會飛》，他認自己衰，逢人推，「乜嘢都話唔好搞，唔係講笑，衰過鄭伊健，哈哈！鄭伊健係『最好唔好做，唔好咁勤力啦，咁勤力做咩』，但佢揀到啱同喜歡就盡力去做，我真係好多時都推，專潑人冷水，我喺香港仲有工作機會或者生存到都算奇蹟，呢啲咁嘅人渣。」今次令Jan唔再推，跟老友亦是電影監製翁子光有關，「呢個係其一，其二就係阿蘇，仲有舞台劇班底我更加想。」Jan同彭羚不時鬧吓交阿蘇接拍除因同Jan合作，想支持新導演何爵天及舞台劇班底外，最主要是劇本好，「我好仰慕佢，如果呢套電影可以一齊出現，呢一世又少咗樣遺憾事，哈哈！收到劇本時好有感覺，未應承就去研究，甚至搵埋律師朋友一齊研究。」阿蘇揀戲會挑選難度高的角色，「劇本、角色，自然有種呼喚喺度，今次有呢個感覺，我做過好多戲，更加覺得應該要做啲難嘅嘢，自己都質疑，覺得有機會失敗，反而去試、去挑戰。」搞鬼的Jan就反而因拍戲唔多所以想挑戰，「唔一定拍得多戲先至鍾意挑戰，勁唔勁呀我，哈哈！一路揭劇本搵唔到我嘅角色對白，咁我好有信心即刻接。我朋友少，搵唔到律師朋友。實不相瞞，我屋企都有幾個大律師，人喺某啲情況下都會成為判官，亦都可以成為律師，譬如我個女，尤其是細女都會好似律師咁，突然間企起身，講講吓我哋就冇晒聲，有啲case係大女講，有啲case係太太講，有啲case係我講，但通常之後我坐返低，我哋有陪審團㗎！因為全部自己做返晒，哈哈！呢頭你做法官，搞唔掂，再做裁判官，夜晚又變咗陪審團，調嚟調去咁。」不過問到「林家法庭」審咩案多，Jan就話不便透露，但承認現實中鬧交，「演繹」通常好過專業演員，「我再排《短暫的婚姻》好大感覺，嗰啲鬧交戲，我喺屋企同太太鬧交都唔使排咁多日，仲做得好過我哋O添！哈哈！不過嚟唔到咁多take之嘛！」阿蘇唔認同阿Jan見解舞台劇班底成為Jan接拍《正》片原因之一，但亦令他有所質疑，「第一個反應同監製講『死硬㗎喎！』舞台劇掉去電影度，唔識點解釋，好似有啲屏障咁，阿卵（楊偉倫）、阿東（麥沛東）喺舞台劇梗係冇問題，但電影就唔同，會覺得呢套戲好險喎！」聽完Jan見解，阿蘇即大律師上身為舞台劇演員辯護，「我睇法同佢係唔同，香港好得意，會分開舞台、電視、電影，對我嚟講演員就係演員，有能力嘅演員就可以駕馭到唔同媒體，所謂嘅舞台劇演員，只不過比其他演員多咗啲訓練，今次可能係畀觀眾去理解，所謂舞台劇演員，可以喺電影裏面有好出色表現，如果阿卵同阿東嗰兩個角色，比着第二啲冇咁有經驗，或者咁識得戲劇嘅演員去演會變成點樣？好慶幸交咗喺佢哋手上。」Jan聽畢即大叫「法官大人」，向阿蘇澄清，「我講嗰樣嘢係COVID啱啱開始爆，我哋仲未開始享受好多人去睇返港產片嗰種瘋狂法，講話『好險喎！』係以老闆、觀眾角度去睇，賣唔賣到錢呀！？完全冇喺技巧角度講，唔係舞台劇演員演唔似嘅意思。」