阿姐呻家英哥家用畀得少

■兩人在片中鬼馬互動爆笑料。

汪明荃、羅家英昨日齊出席理財應用程式發布會，首次夫妻檔拍廣告，汪阿姐笑言會向家英哥請教使用應用程式，但家英哥笑說：「她好笨，我怕會鬧她！為保大家感情、不要問我。」他更指二人財政和工作都獨立，今次品牌亦是分別和他們洽談工作，所以事前都不知對方有份拍。此外，阿姐稱不知家英哥酬勞，連身家有多少都不知：「他密密執，打幾個電話就有工作！」家英哥就鬼馬稱最好扮窮，但都有照畀家用，即被阿姐投訴婚前婚後家用都是一樣，從沒加過，家英哥笑說：「唔好講錢，講錢失感情。」