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孫藝珍一索得男

2022-10-29 列印
■玄彬和孫藝珍首度造人就一索得男。
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韓劇《愛的迫降》CP玄彬和孫藝珍自3月結婚，並於6月宣布懷孕後，他們的愛情結晶便成為媒體和大眾關注的焦點。據韓國媒體《SOTVNEWS》報道，二人首度造人就一索得男！據報孫藝珍正懷着一名B仔，預產期為12月，故此她現正留在家中專心安胎，等待孩子出世。孫藝珍所屬經理人公司MSTeam娛樂亦證實了此消息。
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