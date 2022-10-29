星馬泰生日Trip十億男友操刀影靚相 陳庭欣公開私藏照360度靚Body任睇

一張靚相■陳庭欣擁有33C、22.5、34完美身形，簡單擺個pose配藍天白雲，好靚呀。

寫真封面■呢張在水中央的Toby，好有寫真集封面feel。

靚景Lunch■食二人份嘅甜蜜浮水lunch前，影張靚相先。

漫步沙灘■日落時，Toby同男友手拖手於浮羅交怡沙灘漫步。

靚靚Figure■陳庭欣出名身材靚，呢張背影圖figure幾正。

修長美腿■Toby話男友影相麻麻哋，都唔係呀，睇吓影到對腳幾長。

甜蜜爆燈■男友為Toby準備玫瑰花及大餐慶生，好甜呀。

2010年港姐冠軍，陳庭欣（Toby）keep住33C靚body，次次出埠都影泳衣相派福利。月前，陳庭欣35歲生日，10億男友楊振源（Benny）精心策劃一個星馬泰豪華旅程，作為生日禮物o氹女友開心。今次Benny唔只包機票食宿仲包埋影相，男友視角下，Toby晒盡滑溜「蜜桃胸」，以及冇半滴多餘脂肪的靚figure！記者讚Benny影得好，Toby就唔多認同：「Benny影相真係麻麻地，係靠藍天白雲搭夠。」 採訪：方騫平陳庭欣跟男友拍拖4年愈愛愈高調，之前趁東南亞開關，Toby就帶住7套sponsor靚泳衣同男友出走泰國布吉島、大馬浮羅交怡及新加坡，除口罩瘋狂同陽光及海灘玩遊戲，Benny仲做埋私人攝影師幫Toby影靚靚寫真，Toby就精挑多張靚相畀《星島頭條》讀者，更性感嘅當然私藏慢慢欣賞。投訴男友影相麻麻Toby化身model，任由男友360度，由上至下拍攝唯美寫真，其中Toby穿上火紅色三點式泳衣，置身泳池邊輕托太陽眼鏡的靚相，白雪雪「蜜桃胸」非常bling bling，Toby表示：「其實今次唔係特登去影寫真集，每款泳衣都係影咗兩、三張，好快就影完，因為我想enjoy吓個環境。」她又帶笑「投訴」男友：「有兩個香港朋友一齊去嗰幾日影啲相會靚啲，Benny影啲相真係麻麻哋，不過，嗰度陽光與海灘好靚，就算亂咁影，天色都可以搭夠，我最鍾意係望住個海。」非常合拍感情大增對於被封「性感女神」，Toby坦言對身形有一定要求：「因為今次食得太多，去完呢個trip唔fit喇，要加操。」她承認疫情下冇得去gym room，又要戴口罩做運動，個人會懶咗，又提到隨住年紀漸大，每日至少花半小時做運動，好彩身形仲keep得住。Benny花心思為Toby安排生日trip，如在布吉島的resort體驗瑜伽及冥想，又準備玫瑰花及生日大餐，sweet到爆燈！問到係咪好事近？Toby坦言兩人在此行有增進感情：「因為大家都玩得開心，我哋都鍾意水上活動及曬太陽，但就唔係高調放閃，總之係正常拍拖咁，po吓旅行開心相。」Toby又笑言每年都會傳婚訊，她強調：「都唔係，真係好奇怪。」