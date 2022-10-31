《男親女愛》黃子華笑聲再暖香港

■《天師執位》成為「難忘記……」系列得票最高劇集。

■《衝上雲霄》當年播放時掀起投考航空業熱潮。

■台慶劇《下流上車族》收視口碑俱佳。

踏入無線55周年台慶月，在這標誌性日子，無線一如既往花盡心思，先有話題台慶劇《美麗戰場》、《下流上車族》打頭陣，接住有《超能使者》和《法證先鋒V》，加上多個全新節目如問答遊戲《答得快 好世界》、飲食節目《黃金盛宴》、才藝節目《全城一叮》等，無非是向昔日成功節目致敬，似在提醒觀眾，無線在這半世紀以來，始終在電視界獨領風騷。最令電視迷喜出望外的，相信是無線facebook專頁舉行的「《我揀我想睇全民投票》，破天荒讓觀眾自行揀選心水劇集。筆者最初預測觀眾會揀《衝上雲霄》，畢竟大家這幾年因疫情關係困在愁城，好想衝上雲霄呼吸一下外國的空氣。後來投票期間，突然傳出「北千手」楊群逝世的不幸消息，又以為觀眾想重溫《千王之王》。最後得票最高的劇集，有點出乎筆者的意料，是嘟姐鄭裕玲及黃子華主演的《男親女愛》，得票率更高達23.3%，成為「我們的……」系列第一位，絕對是民心之所向。愁爆香港人需紓壓新冠肺炎疫情肆虐足足兩年，眼見近日疫情受控，社交距離也陸陸續續放寬，怎料又遇上股災，恒指曾一度失守15,000點關口，經濟衰退逐漸浮現。很多食肆關門大吉，打工仔職場受壓，師奶愁眉不展，人人都活得不開心。細心一想，大眾投票給《男親女愛》不屬偶然，Miss Mo（鄭裕玲）與余樂天（黃子華）的針鋒相對與愛恨交纏固然窩心，劇集主調其實已刻在主題曲《藍天》的歌詞上——「藍藍天空高掛我的夢，深海潛入最深追逐確與眾不同，沿途快樂自由陪伴我，美夢成真因你讓我到處去碰」。正是大眾對自由快樂、無拘無束生活的嚮往，也是對當前生活不滿的條件反射。還記得《男親女愛》於2000年首播時，已掀起全城熱話，當年大結局最高收視50點，成績斐然，經典對白如「你同我off啦！」、「又如何？」，成為了同儕間的口頭襌，當然還有余樂天的好兄弟「小強」，都是電視迷的美好回憶。相信下月深夜重播高清版本時，勢再掀起煲劇狂熱。《天師》主題曲深入腦海至於《我揀我想睇》「難忘記……」系列，得票最高者為苗僑偉、翁美玲、石堅和劉丹主演的《天師執位》。稍為年長一輩的電視迷，都不會忘記由譚詠麟唱出的劇集主題曲《誰可改變》，當哼起「曾經說出今生不愛你，我共你是但有份沒有緣」已毛管直豎，而苗僑偉與翁美玲在劇裏譜出的淒美情緣，也深深烙印在觀眾腦海。尤其尾聲，翁美玲「撲蝶」（其實係捉飛蛾）一幕，鍥而不捨為尋找苗僑偉元神，實在令人動容且「難忘記」，也正好勉勵港人堅守永不放棄的精神。無線55周年台慶如此大陣仗，J2（82台）也不讓大哥翡翠台專美。緊接《港女野人》檔期，將會播出由戀情加戲劇的真人騷節目《CP訓練營》，4對型男索女受訓者透過「戲劇訓練」學習好好戀愛。他們亦非完全素人，有被封「甜美版鍾麗緹」的范莎莎、被喻為「港版宋智雅」的伍倩彤， 而葉靖儀齋睇樣， 更加是girlfriendable，單睇牌頭已經吸引，話唔定可以搵返你初戀的回憶，今晚有得睇。作者：劉星予