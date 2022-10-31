■訓練不乏有身體接觸，隨時擦出愛火。

■Eileen曾被男友動粗。

■Zaza范莎莎笑容甜美，應該大受歡迎。

■節目更會安排受訓者進行水上活動。

■雙人活動還包括空中瑜伽。

■賴慰玲帶領不同的受訓者進行活動，希望能讓他們培養感情。

J2（82台）由今晚開始，逢周一至周五晚十點半，推出全新戀愛真人騷《CP訓練營》，7+1來自不同界別、互不相識的高顏值演員、模特兒、運動員及素人等，在賴慰玲帶領下，透過一連串戲劇訓練、日常相處及男女共宿等，發展疑幻似真的純愛，爭取成為最佳CP，由於日夕相對，隨時戲假情真。戀愛真人騷《CP訓練營》早前釋出一系列宣傳預告，在已經公開的七名受訓者個人Profile中，「純純兔」Eileen（洪靄茵）與「第四代邦民女」Gillian（伍倩彤）都曾經有不太愉快的戀愛經歷，前者遇上郁手「大話男」，後者則遇上「偷跳男」。樣子乖巧甜美的「素人」Eileen今年25歲，初戀時不幸遇上暴躁男，對方因為種種原因不止一次對她動粗及講大話，原本一心相信男友會改過的Eileen，經歷了三年的等待及忍耐，終忍無可忍決定分手，難得的是她依然保持樂觀，並相信更好的另一半就在將來等待她。受訓者需要撈亂鴛鴦曾於電視台綜藝節目中自爆是「大叔控」、且言論大膽曾自揭一日親密行為次數的Gillian，雖然看似開放，但顏值高兼性格爽直的她，13年期間只拍了約五次拖左右，更曾遇上「偷跳男」。對於外界對她的標籤，Gillian豁達面對，一心在《CP訓練營》中尋找「愛心男」的她，更有信心外界看了節目後，會對她有不一樣的看法：「外界覺得我係雞、我畀人包，但識落就知我唔係。」為了增加刺激感及戲劇感，《CP訓練營》將安排戲劇排演、二人約會、水上活動、沙灘漫步及瑜伽鍛煉等不同活動，增加各人日久生情機會。製作組亦會定時安排「好感度投票」，根據投票結果及特定任務賽果「撈亂鴛鴦」，無論「兩情相悅」或「互相討厭」，均有機會隨時被「拆散」或「強行撮合」。除可見證一對對疑幻似真CP由零開始建立默契，更可直擊一眾受訓者如何捲入爭風呷醋漩渦，所有細節裏的魔鬼定必讓觀眾看得心癢癢。