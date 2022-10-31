■Yoyo去年參加《全民造星IV》後正式入行。

■Yoyo稱同「河馬」一樣，都有天馬行空一面。

■Yoyo除了拍劇，還有參與不少主持工作，例如《chill club推介》。

■「河馬」為了追「阿孝」，真係幾瘋狂的事都會做。

■Yoyo成為首個拍劇的《造星IV》參賽者，她說其他參賽者都替她開心。

■Yoyo被「教主」孭呢一幕，令好多粉絲羡慕又妒忌。

23歲葛綽瑤（Yoyo）是《全民造星IV》中首位拍劇的參賽者，在ViuTV劇《季前賽》跟一班師兄合作，飾演「何瑪莉」（河馬）的她跟姜濤同Anson Lo都有對手戲，大量「姜糖」及無數「神徒」睇到咬牙切齒，劇中橫衝直撞的Yoyo，大膽表示唔怕粉絲呷醋。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥髮型：Terrence Chan@terrence_chann化妝：Choco Wu@chocowu_makeup 服裝：@majeparis劇集《季前賽》導演袁劍偉曾表示葛綽瑤在casting表現出色，因而選定她演「河馬」，Yoyo就笑言可能導演見到她的無厘頭，「我有少少位似『河馬』，casting嗰刻我咩都冇諗，只想代入嗰個女仔，所以我都好放。」Yoyo表示同「河馬」的性格都幾相似，不過就冇對方咁勇，「有時腦海入面都會有啲咁嘅諗法，但我未必會做出嚟，而呢個角色諗到就會直接做出嚟。」講到跟姜濤有感情戲，Yoyo就叫「姜糖」唔使擔心，「我哋啲感情線係非常之BB級，小朋友都可以觀看嘅級數，所以呢套劇係啱一家大細一齊睇。」除了跟姜濤合作，客串的AL亦有孭佢返歸情節，身體接觸都相當大範圍，「神徒」都睇到超葡萄，她就教fans點樣睇會冇咁嬲，「試吓自己代入角色去諗，生活中遇到個咁嘅人，都會為佢咁做，希望大家會覺得呢個女仔幾有趣啦！」不過她亦早有心理準備接受批評，「始終第一套劇會有好多不足，但係我會努力去改變，希望透過之前嘅經驗去提升。」恨拍喪屍片大開殺戒Yoyo參加《造星IV》時曾向《頭條日報》表示希望入行後演戲和綜藝雙線發展，入行一年試過不同類型演出，她的想法依然不變，除了恨拍美食節目外，亦希望嘗試更多不同角色，特別想拍喪屍片，「想試一個不死身嘅人，去邊都可以殺死晒啲喪屍就好，或者一啲有型嘅角色，少見到自己有型一面，譬如可以做女殺手。」