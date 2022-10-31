身處梨泰院人踩人慘劇現場 韓男星尹洪彬為傷者做心肺復甦

■周星馳在社交網貼emoji悼念。

■金憓秀對死傷者致哀。

■河智苑、姜河那取消新劇《謝幕》的發佈會。

■左起：張藝興、黃子韜及鹿晗受網民批評。

■SM娛樂每年的萬聖節派對都是演藝界盛事。

■梨泰院慘劇死傷者眾多

■台灣女模安琪（左）亦有到梨泰院玩，幸好逃過一劫。

南韓首爾梨泰院前晚因有大批民眾聚集慶祝萬聖節，樂極生悲之下，發生人踩人慘劇，已造成至少153人死亡、逾82人受傷、約3,000多人失蹤。韓星尹洪彬前晚亦身處現場，事後在社交網詳述驚險的一夜。由於事故造成重大傷亡，南韓多個電視節目和娛樂活動都即時叫停，不少藝人都在社交網轉貼悼文，連周星馳亦有貼emoji悼念。曾參演韓國電影《二樓的惡人》男星尹洪彬前晚身在梨泰院，更曾參與救援，及後他在社交網發長文，詳述前晚的經歷。尹洪彬表示自己一向不喜歡到多人的地方，但前晚與女友拍拖，故到梨泰院享受節日氣氛。他透露初時還頗感興奮，但到達梨泰院時卻覺得人太多，街上一片混亂。當時人們推來推去，他和不少人都在大叫「不要推」，後來他看到身旁的女子被推倒，她試圖爬起來，但後面的人群不斷往前推。最終由尹洪彬一邊大叫，一邊把她扶起來。尹洪彬用了幾十分鐘才成功脫身，他走到原先訂了位的酒吧休息，及後出來抽煙時，發現人們不斷把傷者抬到街上急救。由於警方和醫護人員都沒有足夠人手，尹洪彬與數十人一起為傷者做心肺復甦，總共做了超過20分鐘。但他透露在其身處街道上只有一人被救醒，對於未能成功救人，他表示十分難過。金憓秀孫興慜周星馳致哀女星金憓秀在社交網發報失蹤人士報告，並留言道：「我向死者家屬表示深切的哀悼。」效力英超球隊熱刺的韓國國腳孫興慜亦在社交網上載黑白照，並以韓文和英文發文致哀。身為「韓國新抱」的徐熙媛（大S），昨日與老公具俊曄在社交網以黑底白字留言「R.I.P.」，悼念事件死難者，身在紐約的具俊曄，更透過經理人表示看到意外後非常心痛，並指梨泰院是他年輕時經常去跳舞的地方：「這次是疫情以後首次的萬聖節派對，我想大家應該都是以相當興奮的心前往慶祝，卻沒想到會發生這麼嚴重的意外……一想到這就覺得真的很心碎，就連今天在紐約表演都讓我覺得很有罪惡感……」至於周星馳亦有在IG限時動態中貼出雙手合十的emoji來悼念事件。台灣女模特兒安琪事發時就在梨泰院現場，其後報平安表示已安全回到酒店，看到新聞感到震驚和難過。EXO前成員反應冷淡惹負評人踩人慘劇後，不分國籍的人都關注事件，但三個憑男團EXO出道的內地藝人張藝興、黃子韜及鹿晗，似乎對慘劇沒有反應，昨日各自出席宣傳活動，即時惹來網民負評，更稱對他們的冷淡反應感到心寒。由於事故嚴重，韓國多個電視節目和娛樂活動都即時叫停，原定今晚舉行的SM娛樂萬聖節派對《SMTOWN WONDERLAND 2022》、釜山ONE ASIA音樂節等活動亦宣佈取消。綜藝節目《Running Man》、《出差十五夜》、《兩天一夜》等停播。河智苑、姜河那新劇《謝幕》的製作發佈會亦要取消。