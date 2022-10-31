林鈺洧懶理父母恩怨指二人似細路仔

■林鈺洧笑言爸爸林俊賢在她心中冇形象。

林鈺洧（Denice）及陳自瑤等昨日出席「愛心曲奇暖萬家」義賣活動，談到早前媽咪受訪力數前夫林俊賢罪狀，除了失蹤還默認當年被家暴，不過林俊賢在社交網否認指控。林鈺洧坦認對父母罵戰的新聞有點不開心，她指當時年紀好細，不知發生甚麼事，目前專心自己生活及事業，不理會上一代的事情。Denice指父母的恩怨與她無關，而且覺得父母似細路仔，兩人沒有溝通，媽咪很多時搵她傳話。至於爸爸當年失蹤，她稱沒有聽父母談及這個話題。問她信不信爸爸打媽咪？Denice笑笑口說：「唔知，睇落唔似，媽咪沒有講過爸爸打她。（會不會破壞心目中爸爸形象？）冇形象，沒有印象。不會問，亦不想知，打吓交有情趣幾開心！」