Denice指父母的恩怨與她無關，而且覺得父母似細路仔，兩人沒有溝通，媽咪很多時搵她傳話。至於爸爸當年失蹤，她稱沒有聽父母談及這個話題。問她信不信爸爸打媽咪？Denice笑笑口說：「唔知，睇落唔似，媽咪沒有講過爸爸打她。（會不會破壞心目中爸爸形象？）冇形象，沒有印象。不會問，亦不想知，打吓交有情趣幾開心！」
林鈺洧懶理父母恩怨指二人似細路仔
Denice指父母的恩怨與她無關，而且覺得父母似細路仔，兩人沒有溝通，媽咪很多時搵她傳話。至於爸爸當年失蹤，她稱沒有聽父母談及這個話題。問她信不信爸爸打媽咪？Denice笑笑口說：「唔知，睇落唔似，媽咪沒有講過爸爸打她。（會不會破壞心目中爸爸形象？）冇形象，沒有印象。不會問，亦不想知，打吓交有情趣幾開心！」
窄巷疊起六層人堆 首爾萬聖節慘劇人踩人154死
南韓首爾三年來首次舉行無口罩戶外萬聖節派對，逾十萬人湧往夜蒲熱點梨泰院狂歡，有人推撞，興奮失控，現場未見警員，觸發人踩人慘劇，釀成至少一百五十四人死亡，包括四名中國公民，另百多人傷。現場狹窄斜巷堆疊六...
2022-10-31
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澳門機場填海擴建獲中央批准
國務院批覆同意澳門國際機場擴建填海。澳門行政長官賀一誠感謝國家的大力支持，機場擴建有助拓展澳門特區發展空間，更有利於澳門融入國家發展大局，及參與一帶一路建設。澳門自二〇一七年起持續與國家有關部委溝通機...
2022-10-31
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俄指控烏向海軍基地大規模攻擊 黑海糧食外運協議無限期終止
俄羅斯指控烏克蘭在克里米亞發動恐怖襲擊，為保障貨船上的公民人身安全，宣佈無限期停止執行黑海糧食外運協議。俄羅斯外交部的聲明指出，烏軍利用協議下的人道主義走廊作掩護，派出無人機及從海上船隻，向俄羅斯船隻...
2022-10-31
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帝御‧星濤現樓示位直擊
由帝國集團及香港小輪發展、恒基銷售的屯門帝御‧星濤，日前開放現樓示範單位，目前餘下33伙待售，不排除以招標推售特色單位。發展商推盤步伐重啟，現樓餘貨趁勢推售。帝國集團及香港小輪發展、由恒基負責銷售的屯...
2022-10-29
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科企績優美股飆 夜期率先回升 港股可望重上15000關
市場預期美國聯儲局將放慢加息步伐，加上美國大型科企英特爾與蘋果業績理想，刺激美股上周五全線造好，三大指數齊升逾2%。恒指夜期率先重上15000關，收報15020點，升129點，高水157點，ADR亦較...
2022-10-31
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車路士慘敗
車路士領隊樸達在周六英超倒戈造訪舊主白禮頓，換邊前已有守將查洛巴和中場羅夫度斯卓克擺烏龍，加上敵鋒托沙特拔頭籌而落後三球。球隊換邊後沒有起色，前鋒夏維斯一度扳回一球，但末段又被白禮頓守將哥斯近門射入而...
2022-10-31
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身處梨泰院人踩人慘劇現場 韓男星尹洪彬為傷者做心肺復甦
南韓首爾梨泰院前晚因有大批民眾聚集慶祝萬聖節，樂極生悲之下，發生人踩人慘劇，已造成至少153人死亡、逾82人受傷、約3,000多人失蹤。韓星尹洪彬前晚亦身處現場，事後在社交網詳述驚險的一夜。由於事故造...
2022-10-31
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李一飄 - 果斷管控 防聚眾爆災｜社論
南韓首爾蒲點梨泰院在萬聖節前夕發生人踩人慘劇，至少造成一百五十多人死亡，受傷者眾多。事件轟動全世界，如此嚴重人命傷亡，反映人們在新冠疫情放緩下，習慣了與病毒共處，加上陸續放寬社交距離限制，放下口罩，參...
2022-10-31
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仲達 - 九龍神駒點都要捧｜頭號目標
第三場四班一八○○米。「九龍神駒」今季在沙田熱身一仗後，次仗在048場次跑谷草千八即上名，而且當日偏差不利轉彎走外疊，而該仗轉彎一段步速比標準快近0.8秒，即偏差會更嚴重之下蝕走三疊，直路上又相對遲打...
2022-10-30
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