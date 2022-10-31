謝安琪新片做鄧月平阿媽要打餐飽

■鄧月平（左）與唐詩詠出席《卧底的退隱生活》開鏡儀式。

謝安琪（Kay）、鄧月平、ANSONBEAN及唐詩詠昨日出席電影《卧底的退隱生活》開鏡儀式，Kay和鄧月平飾演兩母女，Kay笑指第一次有這麼大的女兒，兩人在戲中都有不少打戲，拍攝前亦有上堂練習。鄧月平表示開機前一個月已開始操練並控制飲食，「始終今次動作戲多，怕容易有意外，我早啲打定底，自己都會多番啲信心。」又說第一次在試妝時見到Kay，驚覺她真人臉很細又年輕，令她不敢直視對方，同時令她覺得有必要減重。另外，唐詩詠在戲中是空手道高手，會和見習神父ANSONBEAN齊齊打色狼，雖然他們無感情線，但詩詠很開心能與ANSONBEAN合作，大讚他有很多想法，是一個很得意的年輕人。