蔡一傑自爆尾場開騷前失聲急入院打針

■草蜢為了舞台升降台安全，多花了五、六日綵排。

■軟硬入後台為草蜢打氣。

一連四場草蜢紅館演唱會前晚圓滿結束，在encore時傑仔自爆開騷前失聲：「今晚6點幾其實我是失了聲，入了醫院打針，我真的很驚，好驚見唔到你哋，不過現在已經開返聲，可以見返你們。」不過激動的傑仔則邊唱《我們》邊爆喊。完騷後草蜢接受訪問時表示，四場演唱會未夠喉，希望明年能舉行Part 2。這次邀了早前MIRROR紅館演唱會受傷的舞者羅德智擔任排舞工作，問到是否想為他克服創傷？蔡一智說：「唔係，早早搵了他，好彩他復原得幾好，原本他會幫我們在台上跳舞，希望他快些復原，可以還有很多合作機會。」MIRROR演唱會發生意外後，草蜢是首個演出單位在紅館舞台設有升降台裝置的演唱會，問到是否花了不少時間確保安全？阿智說：「可以這樣說，花多了五、六日時間去綵排。」