■糖妹喺內地開始建立fans群。

■計劃跟林曉峰合作喺內地開騷，糖妹笑言兩人身高差最夾。

■到內地發展的糖妹，可以照顧到90幾歲、住喺廣州的婆婆。

■糖妹與炎明熹、安崎喺《聲生不息》合唱容祖兒嘅《我的驕傲》，被指是「天使三重唱」。

■糖妹北上發展，香港雙親就由細佬照顧。

■男友視角下的糖妹。

34歲糖妹（黃山怡）跟隨合作十幾年的經理人過檔新公司三大文化，與師兄周國賢成為「一哥」及「一姐」。對於升級做「一姐」，糖妹就耍手擰頭否認：「唔好咁講，阿姐得老闆一個，我只係去日本做吓外勤，去埋內地做開荒牛。」真係辛苦晒！糖妹即大笑說：「唔好咁講。」採訪：方騫平 攝影：朱偉彥糖妹跟老闆Flora Kwong合作14年，老闆睇住佢大，糖妹從佢身上學咗唔少嘢，最感謝自己的瘋狂行為獲對方支持，包括出重金讓她到日本拍MV。未來她會專注在音樂及藝術發展，更獲日本插畫家小栗英訓為她設計卡通肖像，並會合作推出產品。另類拍拖法目前糖妹正籌備推出新歌，其中有首歌由黃貫中作曲，她負責填詞：「我好鍾意佢啲歌，同佢合作係其中一個心願，應該幾有化學作用。」除此之外，本月糖妹會到廣州舉行音樂會，亦計劃跟林曉峰合作在內地開騷，原來兩人於《聲生不息》中認識，之前又喺央視一個節目中合作過，笑言兩人身高差最夾。糖妹早在今年3月已放低香港工作北上發展，乘機做乖孫陪伴在廣州的婆婆，目標賺多啲錢，為婆婆舊居裝修。至於男友方面，坦言有成年冇見面，但她反而不着緊：「佢喺日本做地產發展項目，大家各有各忙，只想事業發展得更加平穩，而且出於成年人嘅尊重，佢唔會淋熄我啲理想，其實每對情侶有唔同嘅玩法，我哋嘅相處好free，大家有共同朋友會互相聯繫，個圈子好成熟，我哋又覺得咁樣幾sweet喎。」