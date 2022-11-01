羅家英爆阿姐 想同小鮮肉演大戲

■阿姐與家英哥出席《修羅殿》記者會。

汪明荃（阿姐）、羅家英昨日出席於戲曲中心舉行的經典戲寶及原創演繹《修羅殿》記者會，東華三院代表馬清揚亦有出席，是他與錢慧儀傳離婚消息後首露面，記者會後沒接受訪問便離場。家英哥表示只演出《修羅殿》頭三場，其他劇目讓後生去演，笑指阿姐嫌他老，與小鮮肉合作。問家英哥是否與阿姐最合拍？阿姐說不是，謙稱自己演得差，但家英哥表示：「未必係（最合拍），不過佢有啲戲係幾好。」此外，阿姐一人演三個角色大挑戰，她表示已開始排練，坦言有點緊張。不過家英哥覺得阿姐在另一劇目《福星高照喜迎春》的潑辣旦角演得不夠惡，應要表現出女強人一面，阿姐笑說：「對住你有啲驚。」問家英哥有否辦法激起阿姐怒火？他說已提議了，但阿姐怕破壞形象，阿姐即笑着否認，認為戲劇不可以惡得太過份。