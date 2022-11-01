《下流上車族》口碑不俗 江美儀有信心攞最佳劇集

■江美儀認為攞獎要講天時地利人和。

江美儀昨日為護理安老院中介公司拍攝廣告，最近擔演的新劇《下流上車族》口碑不俗，問她可有信心爭奪視后？美儀笑言：「屆時怎樣也會坐在現場，相信入場券應該有，但攞獎要看天時地利人和，最緊要是拍檔林敏驄與話得事位朋友咁好兄弟，加上此劇在內地網，有一星期拿到全中國華語榜第一位，9.1分好難攞架，已經覺得贏了，『最佳劇集』應該有吧！（可會原班人馬開新劇？）要問林敏驄，他神遊太空，也要看公司安排。」此外，美儀大呻幾年沒有返「鄉下」日本旅行，但現在手上有兩劇接連拍攝，最快要等到明年復活節才有望出發。過往經常到北海道二世古滑雪的她，被問到可有在當地置業？她笑稱沒有，只要有朋友買了便可。