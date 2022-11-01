唔介意商台籃球賽等MIRROR 張敬軒指樂壇需遷就

■一眾軒仔的粉絲在門外圍觀。

張敬軒（軒仔）昨日到銅鑼灣出席活動，引來大批粉絲在餐廳門外圍觀。商台舉行的《903 AllStar籃球賽》，由於軒仔要趕拍英皇電影《超神經械劫案》未能出席。對有傳大會為等MIRROR齊人才舉辦活動，但卻不遷就軒仔，似出現不公平情況。軒仔笑稱不會這樣想，他說：「不是不等我，由於這套電影是我們公司投資，必定放在首位。其實我是個體戶，他們是組合，籃球賽一定要人齊，沒有他們便不成軍，樂壇是互相遷就。」今次電影與魏浚笙（Jeffrey)、洪嘉豪及王菀之等合作得好開心，問他是否要與所有小鮮肉合作？軒仔笑言：「你該問他們才對，我在小鮮肉身上學到很多新事物，包括新一代工作方式和想法，這行不可以墨守成規。」他更大讚Jeffrey勤力不怕蝕底，更保持到純真，他覺得不應該太快將自己放入「老海鮮」。另外，MIRROR本齊人於今日出席叱咤頒獎禮記者會，但因為打風關係需延期。