哀悼期韓演藝圈活動停擺 啦啦隊金有娜 男星李智漢魂斷梨泰院

■日女模冨川芽生與友人到梨泰院遊玩，不幸逝世。

■《Produce 101》第二季出身的李智漢，在梨泰院慘劇中離世。

■金宣虎將12月舉行的見面會售票時間押後。

■丁一宇叫停了在日本舉行的粉絲見面會。

■女團TWICE取消了本月5日舉行的粉絲見面會。

■《小女子》「二家姐」南志鉉（右）亦將見面會的售票時間延期。

■不少人到慘劇現場獻花，悼念死者。 美聯社

南韓首爾梨泰院於29日晚發生人踩人慘劇，最少154人死亡，當地演藝界的《Produce 101》第二季出身的李智漢、啦啦隊隊長金有娜都證實罹難，在韓國留學的日模冨川芽生亦不幸喪生。由於韓國由即日到本月5日列為全國哀悼期，電視台除停播綜藝節目外，藝人活動紛紛取消或延期，可謂進入了停擺狀態。南韓上周六發生史上最嚴重的梨泰院人踩人慘劇，當地由即日至本月5日列為全國哀悼期，電視台MBC昨再宣佈取消播放劇集及綜藝節目，改播關於慘劇的新聞節目。《Produce 101》第二季出身、24歲的李智漢證實是梨泰院死難者之一，其葬禮將於今日舉行。據指他有份演出MBC奇幻新劇《木偶的季節》，飾演女主角的前男友，上月已拍攝部份戲份，劇組正討論是否需要換角，劇集預計明年1月首播。現時劇集已全面停拍，工作人員昨亦有到靈堂吊唁。日女模冨川芽生罹難韓國職棒啦啦隊前隊長金有娜亦證實不幸罹難，終年24歲。她自2016年擔任韓職棒LG雙子隊的啦啦隊隊長後，因樣子甜美受到注目，2018年過檔Kia Tigers擔任啦啦隊隊長，同樣大受歡迎。金有娜的葬禮今日上午於首爾國立大學醫院的殯儀館舉行。另外，日本北海道26歲模特兒冨川芽生同樣在此次意外中喪生，其父市議員冨川步透露女兒因為十分喜歡韓國，今年6月到韓國展開半年的留學生活，事發前一晚，她還有傳訊息告知父親將與同學前往梨泰院，想不到翌日就收到噩耗。金宣虎復出見面會延期售票韓國男星金宣虎經歷迫舊愛墮胎的醜聞後，終於雨過天晴復出，本安排在12月10日在世宗大學舉行首個粉絲見面會，其公司亦宣佈見面會的售票時間延期。女團TWICE的7周年粉絲見面會《TWICE FAN MEETING ONCE HALLOWEEN 3》原定本月5日舉行，JYP娛樂宣佈取消，因藝人及工作人員都為慘劇感到悲痛，而且見面會主題為萬聖節，礙於時間和其他因素，修改主題變得很有難度，因此決定取消活動。SOOP Management亦公佈《小女子》「二家姐」南志鉉12月舉行的粉絲見面會，今日的門票開售將延期至下周一。男星丁一宇今日及下月4日在大阪及東京舉行的粉絲見面會，亦因全國哀悼慘劇而取消，他已於29日飛到日本。