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哀悼期韓演藝圈活動停擺 啦啦隊金有娜 男星李智漢魂斷梨泰院

2022-11-01 列印
■24歲職棒啦啦隊前隊長金有娜證實喪生。
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南韓首爾梨泰院於29日晚發生人踩人慘劇，最少154人死亡，當地演藝界的《Produce 101》第二季出身的李智漢、啦啦隊隊長金有娜都證實罹難，在韓國留學的日模冨川芽生亦不幸喪生。由於韓國由即日到本月5日列為全國哀悼期，電視台除停播綜藝節目外，藝人活動紛紛取消或延期，可謂進入了停擺狀態。

南韓上周六發生史上最嚴重的梨泰院人踩人慘劇，當地由即日至本月5日列為全國哀悼期，電視台MBC昨再宣佈取消播放劇集及綜藝節目，改播關於慘劇的新聞節目。《Produce 101》第二季出身、24歲的李智漢證實是梨泰院死難者之一，其葬禮將於今日舉行。據指他有份演出MBC奇幻新劇《木偶的季節》，飾演女主角的前男友，上月已拍攝部份戲份，劇組正討論是否需要換角，劇集預計明年1月首播。現時劇集已全面停拍，工作人員昨亦有到靈堂吊唁。
日女模冨川芽生罹難

韓國職棒啦啦隊前隊長金有娜亦證實不幸罹難，終年24歲。她自2016年擔任韓職棒LG雙子隊的啦啦隊隊長後，因樣子甜美受到注目，2018年過檔Kia Tigers擔任啦啦隊隊長，同樣大受歡迎。金有娜的葬禮今日上午於首爾國立大學醫院的殯儀館舉行。

另外，日本北海道26歲模特兒冨川芽生同樣在此次意外中喪生，其父市議員冨川步透露女兒因為十分喜歡韓國，今年6月到韓國展開半年的留學生活，事發前一晚，她還有傳訊息告知父親將與同學前往梨泰院，想不到翌日就收到噩耗。
金宣虎復出見面會延期售票

韓國男星金宣虎經歷迫舊愛墮胎的醜聞後，終於雨過天晴復出，本安排在12月10日在世宗大學舉行首個粉絲見面會，其公司亦宣佈見面會的售票時間延期。

女團TWICE的7周年粉絲見面會《TWICE FAN MEETING ONCE HALLOWEEN 3》原定本月5日舉行，JYP娛樂宣佈取消，因藝人及工作人員都為慘劇感到悲痛，而且見面會主題為萬聖節，礙於時間和其他因素，修改主題變得很有難度，因此決定取消活動。

SOOP Management亦公佈《小女子》「二家姐」南志鉉12月舉行的粉絲見面會，今日的門票開售將延期至下周一。男星丁一宇今日及下月4日在大阪及東京舉行的粉絲見面會，亦因全國哀悼慘劇而取消，他已於29日飛到日本。■日女模冨川芽生與友人到梨泰院遊玩，不幸逝世。
■日女模冨川芽生與友人到梨泰院遊玩，不幸逝世。
■《Produce 101》第二季出身的李智漢，在梨泰院慘劇中離世。
■《Produce 101》第二季出身的李智漢，在梨泰院慘劇中離世。
■金宣虎將12月舉行的見面會售票時間押後。
■金宣虎將12月舉行的見面會售票時間押後。
■丁一宇叫停了在日本舉行的粉絲見面會。
■丁一宇叫停了在日本舉行的粉絲見面會。
■女團TWICE取消了本月5日舉行的粉絲見面會。
■女團TWICE取消了本月5日舉行的粉絲見面會。
■《小女子》「二家姐」南志鉉（右）亦將見面會的售票時間延期。
■《小女子》「二家姐」南志鉉（右）亦將見面會的售票時間延期。
■不少人到慘劇現場獻花，悼念死者。　美聯社
■不少人到慘劇現場獻花，悼念死者。　美聯社
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