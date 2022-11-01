哀悼期韓演藝圈活動停擺 啦啦隊金有娜 男星李智漢魂斷梨泰院

南韓上周六發生史上最嚴重的梨泰院人踩人慘劇，當地由即日至本月5日列為全國哀悼期，電視台MBC昨再宣佈取消播放劇集及綜藝節目，改播關於慘劇的新聞節目。《Produce 101》第二季出身、24歲的李智漢證實是梨泰院死難者之一，其葬禮將於今日舉行。據指他有份演出MBC奇幻新劇《木偶的季節》，飾演女主角的前男友，上月已拍攝部份戲份，劇組正討論是否需要換角，劇集預計明年1月首播。現時劇集已全面停拍，工作人員昨亦有到靈堂吊唁。
日女模冨川芽生罹難
韓國職棒啦啦隊前隊長金有娜亦證實不幸罹難，終年24歲。她自2016年擔任韓職棒LG雙子隊的啦啦隊隊長後，因樣子甜美受到注目，2018年過檔Kia Tigers擔任啦啦隊隊長，同樣大受歡迎。金有娜的葬禮今日上午於首爾國立大學醫院的殯儀館舉行。
另外，日本北海道26歲模特兒冨川芽生同樣在此次意外中喪生，其父市議員冨川步透露女兒因為十分喜歡韓國，今年6月到韓國展開半年的留學生活，事發前一晚，她還有傳訊息告知父親將與同學前往梨泰院，想不到翌日就收到噩耗。
金宣虎復出見面會延期售票
韓國男星金宣虎經歷迫舊愛墮胎的醜聞後，終於雨過天晴復出，本安排在12月10日在世宗大學舉行首個粉絲見面會，其公司亦宣佈見面會的售票時間延期。
女團TWICE的7周年粉絲見面會《TWICE FAN MEETING ONCE HALLOWEEN 3》原定本月5日舉行，JYP娛樂宣佈取消，因藝人及工作人員都為慘劇感到悲痛，而且見面會主題為萬聖節，礙於時間和其他因素，修改主題變得很有難度，因此決定取消活動。
SOOP Management亦公佈《小女子》「二家姐」南志鉉12月舉行的粉絲見面會，今日的門票開售將延期至下周一。男星丁一宇今日及下月4日在大阪及東京舉行的粉絲見面會，亦因全國哀悼慘劇而取消，他已於29日飛到日本。