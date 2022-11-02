張天賦爆瘡錄影有壓力
鴨寮街舖叫價$799 煲劇包羅萬有 盜看世盃電視盒通街賣
卡塔爾世界盃將於本月二十一日開鑼，球迷引頸以待，如欲觀戰，須向擁有本地獨家轉播權的電視台購買賽事通行證，但本報發現深水埗鴨寮街有檔販公然出售電視盒子，稱接駁家中電視連上網就可看該電視台兩個新增的世盃頻...
2022-11-02
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廠方津貼2100元助隔離 富士康員工逃疫返鄉
河南省會鄭州爆發疫情，當局嚴格防控，連日傳出當地的富士康工人為「逃疫」徒步返鄉。有報道指，廠方稱如員工願意留在廠區自我隔離，將給予每人每天三百元人民幣的生活補助，七日共計二千一百元。核酸檢測結果陰性，...
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警察廳長就處理集會失策道歉 梨泰院慘劇增1名女死者
南韓首爾梨泰院發生的人踩人慘劇，再有一名重傷女子不治，罹難人數增至一百五十六人，另有一百五十一人受傷，更多意外時情況曝光，有脫困者協助他人逃生。南韓內政部長李相民與警察廳長尹熙根就事件處理不力向公眾道...
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必嘉坊．迎匯上樓書周內開價
恒基推盤馬不停蹄，剛推售粉嶺ONE INNOVALE系列項目後，旗下紅磡必嘉坊．迎匯部署接力推售，項目昨日上載樓書，共提供280伙，主打1房戶佔逾60%。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，必嘉...
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美團騰訊齊飆一成領漲 恒指11月開局升768點
人民幣匯價大幅回升，10月中國製造業PMI勝預期，港股在美團（3690）及騰訊（700）領漲下勁彈。恒指高開172點，報14859點，已是全日低位，其後一度急升945點，高見15632點，收市仍升76...
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安干古上車好事近 臨別「薩」無赦
在歐聯F組分列二、三位的RB萊比錫和薩克達，今晚尾輪於中立場競逐小組餘下一個出線席位。萊比錫雖然領先三分，但對賽成績落後，今仗最少要拿一分方可確保出線，適逢本身鋒線新貴安干古盛傳於冬季轉會窗改投車路士...
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劉亞仁否認曾現身梨泰院 李智漢被揭為救女童遇難
韓星李智漢在人踩人慘劇中命喪梨泰院，有目擊者在網上發文指他為救小女孩而賠上性命，是救人英雄！而昨日有傳影帝劉亞仁當晚出現在梨泰院酒吧，間接釀成慘劇，其所屬公司對此作出否認。梨泰院人踩人意外奪走一眾年輕...
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李一飄 - 找行內人統籌專項事務｜社論
特區政府首任體育專員楊德強退休，完成了六年任期，公務員事務局今年五月試行新選拔聘任機制框架，有意公開招聘包括體育專員在內的四個高層職位，但據聞幾個月來，文體旅局未有行動聘用外援，會以署任形式在局內尋訪...
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仲達 - 一鳴驚人 英雄豪邁｜頭號目標
早前在一些飯局中，有馬主朋友展示一些外地PP的試閘影片，詢問大家意見。從試閘中所見，該馬主朋友已購入的馬，無論跑姿和走勢都相當純熟，末段受騎之下也追得接近，所以普遍獲好評。筆者從沒參與過買馬，也沒給過...
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