張天賦爆瘡錄影有壓力

6號@RubberBand、MC（張天賦）及張蔓姿前晚錄影音樂節目《CHILL CLUB》，疫情以來這次節目重設有現場觀眾，卻令MC壓力大增，驚觀眾坐得近看到他臉上爆瘡，他尷尬說：「我剛病完已康復，但爆瘡令我綵排都覺得有壓力。」為節目擔任客席司儀的6號，覺得有現場觀眾感覺更過癮。前晚正值萬聖節，問到可有計劃參與萬聖節派對？6號笑稱，已過了那種心態，也不想去人多地方。MC則說：「我很享受那種氣氛，可戴着面具四處走，沒人認得我是誰，但看到韓國梨泰院發生人踩人慘劇，會安全第一。」