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祖兒帶容媽展開世界巡演

2022-11-02 列印
■祖兒帶容媽媽出發，展開七場世界巡迴演唱會。
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容祖兒近年專注內地市場，早前終於回港與家人團聚，休息逾兩個月後，昨日（1日）祖兒再出發展開世界巡迴演唱會，她在社交網上載在機場的自拍照片，見她笑容燦爛，與容媽媽同行出發。自2020年3月《容祖兒巡迴演唱會•Love in Genting–雲頂站》因疫情爆發延期，相隔2年多後再舉行，祖兒今次巡唱共有7站，為期近一個月，首站為本月5日吉隆坡雲頂演唱會，接着便到加拿大溫哥華及尼亞加拉瀑布城，再到美國大西洋城、拉斯維加斯及雷諾，歌迷相當期待。
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