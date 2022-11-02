劉亞仁否認曾現身梨泰院 李智漢被揭為救女童遇難

■李智漢家人昨日為他舉行喪禮。

■劉亞仁公司澄清他早前已赴海外。

■網傳劉亞仁正是當晚間接釀成慘劇的名人。

■網紅K最先被點名出現在梨泰院酒吧。

■李智漢原定演出的新劇拍檔林秀香，到靈堂致祭。

■網紅Seya籲大家停止猜測。

韓星李智漢在人踩人慘劇中命喪梨泰院，有目擊者在網上發文指他為救小女孩而賠上性命，是救人英雄！而昨日有傳影帝劉亞仁當晚出現在梨泰院酒吧，間接釀成慘劇，其所屬公司對此作出否認。梨泰院人踩人意外奪走一眾年輕生命，包括24歲的韓星李智漢，家人昨為他舉行喪禮，韓媒報道指李爸爸在靈堂內摸着兒子的遺照崩潰痛哭，更透露李智漢當日有打電話說不會太晚回家，直到晚上11點半已接到噩耗。有目擊者發文指，李智漢可能是為了救一名受困的小女孩才賠上性命！當時看見小女孩逃出後，李智漢被卡住而沒能逃出來，女孩家屬已向李智漢遺屬表達歉意和謝意，網民紛紛留言讚他是「見義勇為的英雄」。拍檔林秀香靈堂致祭李智漢9月參演新劇《木偶的季節》，飾演女主角林秀香的前男友，但他的戲分仍未拍完，劇組目前已停工討論是否換角。林秀香亦有到靈堂致祭，事後發文慨歎：「你父母牽着我的手，說你回家後喜歡和他們炫耀『姐姐誇獎我（拍戲時）做得很好』……我很遺憾，那時應該多對你說加油打氣的話，還有沒能多照顧你……我會想念你，連同你的那一份，更努力地去做，會讓你在那個地方感到自豪。」此外，網上流傳當晚因為有名人出現在梨泰院的一間酒吧，導致民眾湧到窄巷，並傳出此人是曾演《地獄公使》的影帝劉亞仁，劉亞仁公司發聲明嚴正否認傳聞，表示他在10月29日離開韓國，目前身處海外。而最先被爆現身梨泰院酒吧的知名網紅K（朴重奎），澄清當晚是因為人潮關係，不得已才被擠進酒吧內，並在店員勸說下逗留半小時才離開；另一網紅Seya則委屈表示當日化了萬聖節妝，幾乎沒有人認出他，呼籲大家停止猜測。至於河智苑、姜河那主演的新劇《謝幕》原定於上月30日舉行發布會，但因全國哀悼期而取消，劇集前晚如期首播，創下7.2%的高收視率，成為KBS近來表現最出色的作品；同時段的SBS劇集《Cheer Up》因梨泰院慘劇停播一周，tvN的《精神教練諸葛吉》則有1.8%收視。