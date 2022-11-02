古仔倫敦參展獲頒傑出成就獎

《明日戰記》獲選為今屆倫敦東亞電影節閉幕禮電影，身為總監製的古天樂早前親赴倫敦出席電影節，並於當地時間10月30日領取亞洲影壇傑出成就獎，他分享兒時爸爸教導「少說話多做事」，成為他的座右銘，更以「自己個仔」來形容《明》片：「我好幸運，因為在胎中已經教導他，不過他出世後就有他的命運，我是沒有辦法去管。只不過我作為父母，就要兼顧他出世後如何令到他將來成長的環境更加好！」



此外，古仔提及梨泰院人踩人意外，坦言事件令他相當沉重，同時呼籲大家外出慶祝時小心安全。