星爺引經典角色入元宇宙

■星爺經典電影中，《功夫》絕對係代表作之一。

周星馳（星爺）一向好少在網絡上露面，上月18日破天荒以個人名義「Stephenchow」開設社交網帳戶，更發文表示「請人」，即掀起一波熱潮，帳戶短短兩個星期更吸引逾24萬人追蹤。前日星爺再分享兩張他的電影《功夫》及《長江7號》舊照，並發文問道：「大家最想喺元宇宙見到邊個角色？」網民紛紛留言列出星爺電影經典角色，包括紫霞仙子、至尊寶、凌凌漆、唐伯虎、周星星同學、史提芬周等，好期待他推出的元宇宙角色會有甚麼驚喜。