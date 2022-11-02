Ian澄清新歌唔係講環保

■Ian和公司對新歌理解有出入，令粉絲一頭霧水。

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）早前被公開手臂多了「M」字紋身，網民揣測是和演唱會意外重傷的舞者阿Mo有關，其後更引發AK爆Seed離開群組事件。直至前日，AK分享與爸爸的慶生照及家庭照，並貼上愛心及天蠍座符號「M」貼圖，相信新紋身其實和爸爸的星座有關。另一成員陳卓賢（Ian）日前推出個人創作新歌《地球上的最後一朵花》，公司新聞稿稱是想喚起大家環保愛地球訊息，但網民聽完都覺得並非如此，其後Ian親自解畫，坦言新歌是講述在孤獨和貌似絕境當中尋找希望，並非講環保愛地球。此外，盧瀚霆（Anson Lo）分享咪及歌單照片，相信正為本月13日的拉闊音樂會做準備，令粉絲非常期待。