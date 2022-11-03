■導師Eric Kwok親上陣high爆。

■Sarbina深情一曲，頗有女神味。

■Janees（右）、趙小婷合唱展默契。

《聲夢傳奇2》21位學員包括冠軍Jasmine等等，前晚齊聚麥花臣場館，舉行一連兩場的《聲夢傳奇2 Prom Night》演唱會，眾人大晒唱功。而昨晚的第二場演出，則受颱風影響宣佈延期。任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）、趙紫諾（Sabrina）等21位學員，前晚進行首次現場演出，眾人合唱主題曲《我超越我》打頭陣，兩大人氣王Jasmine和Sarbina合唱《先哭為敬》炒熱氣氛，而Janees和趙小婷合唱《依然》後互攬對方展現友誼。在encore環節中，導師郭偉亮（Eric Kwok）親上陣和女團XiX跳唱《重口味》，期間Eric更表演側手翻。當晚蕭呈謙、趙頌宜兩位學員缺席，趙頌宜身在英國處理家事，透過影片隔空參與大合唱；蕭呈謙則是演出前夕才確診新冠肺炎，影片中他情緒激動呻可惜。Janees以笑撐學員Jasmine、Janees演出後齊受訪，首踏舞台現場演出的兩人都表示不緊張，Jasmine指在後台已聽到尖叫聲，所有緊張情緒都被蓋過；Janees則開心感受到觀眾的反應，享受看到大家的眼睛，認為感受到觀眾的能量是很神奇的事。提到第二晚演出延期，二人慶幸不是取消，亦期待可以23位學員齊人表演，會加緊練習。提到Jasmine在台上一度感觸，她笑說：「都預期會喊，結果唱歌突然鼻酸就喊了，因為諗起過去一年，現在終於畢業，但望到身邊的Janees是笑着的，我便不喊了。」Janees自言情緒控制得好，知道大家會感觸，會以笑容支持一班學員，身邊的Jasmine亦指一年來從未見她喊。